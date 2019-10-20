Avrupalı DEAŞ'lıların akıbeti ile ilgili tartışmalar sürerken, İngiltere'den adım geldi. İngiliz medyası, terör örgütü DEAŞ'a katılan İngiliz vatandaşlarının Suriye'deki kamplardaki öksüz ve yetim çocuklarının ülkeye alınacağını yazdı.

Basında yer alan habere göre, çocukların tespiti için Kızılhaç ve diğer yardım kuruluşlarıyla irtibata geçildi. İlk olarak, Londra'dan Suriye'ye beş yıl önce ebeveynleriyle giden üç yetim çocuğun geri getirilmesi sağlanacak.

Suriye'deki kamplarda yaklaşık 30 İngiliz çocuk olduğu ifade ediliyor. Barış Pınarı Harekatı’na ara verilmesiyle de çocukların ülkeye götürülme işlemlerinin hızlanacağı belirtiliyor.

İngiltere DEAŞ’a katılan vatandaşlarının ülkeye iade talebini şimdiye dek reddetmişti. İngiltere İçişleri Bakanlığı bunun “ülkeyi korumak” adına yapıldığını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber