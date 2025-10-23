Hafif Sağanak Yağışlı 12.4ºC Ankara
Dünya
AA 23.10.2025 23:35

Trump: Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Parlamentosunda yapılan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin oylama için, "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin. İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak." dedi.

Trump: Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinlikte İsrail'deki söz konusu oylamayı değerlendirdi.

Trump, İsrail Parlamentosu'nda yapılan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesine yönelik çabanın kendisinin barış planına zarar verip vermeyeceğine yönelik bir soruya, "Batı Şeria konusunda endişelenmeyin, İsrail Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacak. Tamam mı? Endişelenmeyin. Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar. İsrail iyi gidiyor ve Batı Şeria'da hiçbir şey yapmayacaklar." diye cevap verdi.

ABD Başkanı Trump, Amerikan Time dergisine verdiği mülakatta, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi durumunda ABD'nin tüm desteğini kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

Trump, İsrail'deki Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak yönünde adım atması halinde ne olacağına dair soruya, "Bu olmayacak, bu olmayacak. Arap ülkelerine söz verdiğim için bu olmayacak. Bunu şimdi yapamazsınız. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD'nin tüm desteğini kaybeder." yanıtını vermişti.

ABD İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
