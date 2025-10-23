Hafif Sağanak Yağışlı 12.5ºC Ankara
AA 23.10.2025 21:55

Hamas ve Fetih hareketlerinden heyetler Mısır'da, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüştü

Fetih ve Hamas hareketlerinden heyetler, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmek üzere Mısır'da bir araya geldi.

Hamas ve Fetih hareketlerinden heyetler Mısır'da, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüştü

Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması aksaklıklara ve ihlallere rağmen devam ederken ikinci aşamasına ilişkin görüşmeler de sürüyor.

Bu bağlamda, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye liderliğindeki Hamas heyeti ile Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh ve Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferac liderliğindeki Fetih Hareketi heyetleri Mısır'da bir araya geldi.

Mısır'da yayın yapan "Kahire el-İhbariyye (Al Qahera News)" televizyonunun haberine göre, heyetler, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını ve Gazze'de ateşkes sonrası durumu görüştü.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı.

Bu aşamada ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması, sarı hatta çekilmesi ve insani yardım girişlerine de izin vermesi gerekiyordu.

Ancak İsrail defalarca ateşkesi ihlal etti ve düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den 20 Ekim'e kadarki süre zarfında Gazze Şeridi'ne girmesi gereken 6 bin 600 tırdan da sadece 986'sının girişine izin verdi.

Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında ise Hamas'ın silahsızlandırılması, Gazze'ye uluslararası bir barış gücü konuşlandırılması, geçici bir yönetim kurulması ve yeniden imar gibi maddeler öne çıkıyor.

Hamas Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Mısır
