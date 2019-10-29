ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine geçecek bir numaralı ismin Amerikan birlikleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019

En kanlı terör örgütlerinden DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir El-Bağdadi, merika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İdlib kırsalında düzenlediği operasyonda öldürülmüştü.

İngiliz Reuters haber ajansı da Bağdadi'nin konumunun nasıl tespit edildiğine ilişkin ayrıntıları paylaşmış, haberde, Türkiye'nin yakaladığı bir DEAŞ'lının rolüne dikkat çekilmişti.

Kaynak: TRT Haber