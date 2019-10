ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajında, Ebubekir el-Bağdadi'nin yerine geçecek bir numaralı ismin Amerikan birlikleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot - Now he is also Dead!