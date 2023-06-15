Trump Adalet Bakanlığı ile uzlaşmayı reddetti

Washington Post’un üç kaynağa dayandırdığı habere göre, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Christopher Kise, geçen yaz, gizli belgeler soruşturması konusunda Trump'a Adalet Bakanlığı ile uzlaşma önerdi.

Kise, elindeki tüm belgelerin geri verilmesi sözüne karşılık soruşturmadan vazgeçilmesi için Adalet Bakanlığı ile uzlaşılabileceğini ve böylece taraflar arasındaki “hararetin düşürülebileceğini” Trump'a söyledi ancak Trump, Kise’ın bu önerisini, diğer avukatlarının soruşturmaya karşı “daha kavgacı bir tutum” alınması tavsiyesini dikkate alarak reddetti.

Kise’nin, Trump’a söz konusu uzlaşma önerisini birkaç kez daha götürdüğü ancak Trump’ın kararını değiştirmemesi üzerine Adalet Bakanlığı ile uzlaşma girişiminden vazgeçtiği kaydedildi.

Eski Florida Başsavcısı olan Kise’ye, geçen yıl Trump'ın ekibine katılması için 3 milyon dolar ödenmişti.

Gizli belgeler soruşturması olayı

Trump’ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması kapsamında basılarak içeriden yaklaşık 15 kutu belgeye el konulmuştu.

Trump, baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak nitelemiş, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, "Gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına başkanlık etmek üzere özel yetkili uzman olarak eski Başsavcı Jack Smith’i atamıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan 49 sayfalık iddianamede, Trump, Beyaz Saray’daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.

Trump, önceki gün Florida’daki federal mahkemede hakim karşısına çıkarak gizli belgeler konusunda hakkındaki 37 ayrı suçlamayı reddetmişti.