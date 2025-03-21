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Dünya
AA 21.03.2025 22:35

Trump, 6. nesil savaş uçağı F-47'ye geçeceklerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, F-35'le ilgili tartışmalar sürerken, dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağı olarak F-47’nin üretimine başlayacaklarını açıkladı.

Trump, 6. nesil savaş uçağı F-47'ye geçeceklerini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği törende, ülkesinin 6. nesil savaş uçaklarına geçiş planını duyurdu.

Trump, "Talimatımla Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri dünyanın ilk 6. nesil savaş uçağına geçecek ve bu uçak F-47 olarak bilinecek, generaller bu ismi seçti." dedi.

Uçağı Boeing firmasının üreteceğini söyleyen Trump, "F-47 şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş, en yetenekli ve en ölümcül uçak olacak. Uçağın deneysel bir versiyonu neredeyse 5 yıldır gizlice uçuyor. Bu uçaklardan oluşan yeni bir filo inşa edilecek ve önümüzdeki birkaç yıl içinde benim yönetimim sırasında havada olacak." diye konuştu.

F-47'nin birçok yeni teknolojiyle uçacağını belirten Trump, "Bu uçak dronlarla uçuyor, çok sayıda dronla uçuyor. Bu yeni bir teknoloji, istediğimiz kadar dron ile uçuyor." ifadelerini kullandı.
 

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