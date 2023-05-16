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Dünya
AA 16.05.2023 19:33

Trump, 2024 Başkanlık seçimleri adaylığı için partisindeki rakibinin 43 puan önünde

ABD'de 2024 Başkanlık Seçimlerine Cumhuriyetçi partiden adaylığını koyan eski Başkan Donald Trump’ın, parti içinde en yakın muhtemel rakibi Florida Valisi Ron DeSantis’in 43 puan önünde olduğu belirtildi.

Trump, 2024 Başkanlık seçimleri adaylığı için partisindeki rakibinin 43 puan önünde
[Fotograf: AP]

Morning Consult tarafından Cumhuriyetçi parti ön seçmenleri arasında yapılan anket, Trump’ın diğer adaylardan açık ara önde olduğunu ortaya koydu.

2024 Başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti içindeki aday ve muhtemel isimlerin sorulduğu ankette, katılımcıların yüzde 61’i Trump derken, eski başkanın parti içinde en yakın rakibi olarak görülen vali DeSantis ise 43 puan geriden gelerek yüzde 18’de kaldı.

Ankette, eski başkan yardımcısı Mike Pence yüzde 6 oy alırken, eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve diğer Cumhuriyetçi aday Vivek Ramaswamy de yüzde 4'te kaldı.

12-14 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, ulusal düzeyde 3 bin 571 Cumhuriyetçi ön seçmen arasında yapıldı.

Flordia Valisi DeSantis henüz 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etmedi ancak Cumhuriyetçi parti tabanındaki popülerliği nedeniyle yarışa gireceği tahmin ediliyor. Bu nedenle şimdiden zaman zaman Trump’ın ikazlarına maruz kalıyor.

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