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Dünya
AA 16.05.2023 19:32

ABD'nin New Mexico eyaletindeki silahlı saldırıda 3 ölü, 6 yaralı

ABD'nin New Mexico eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğü, ikisi polis 6 kişinin yaralandığı duyuruldu.

ABD'nin New Mexico eyaletindeki silahlı saldırıda 3 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: AA]

Farmington Polis Şefi Steve Hebbe basın açıklamasında, bir silahlı saldırganın etrafa rastgele ateş açarak 3 sivilin ölmesine 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğunu belirtti.

Hebbe, olaya müdahale eden iki polisin de yaralandığı olayda saldırganın ölü ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının biri yarı otomatik olmak üzere 3 silahla bir süre sokaklarda yürüyerek önüne gelen "ev, araba ve insan" her şeye ateş açtığını ifade etti.

Farmington polisi, 18 yaşındaki saldırganın kimliği hakkında bilgi vermezken, saldırının sebebiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham yaptığı açıklamada, kurbanların aileleri için dua ettiğini ve yaşanan silahlı şiddetin, "ülkedeki insanları nasıl yok ettiğini bir kez daha hatırlattığını" belirtti.

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