Azerbaycan'da 'ajan' operasyonu

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, devlet güvenlik servisi ve Başsavcılık tarafından ortak açıklama yapıldı.

Buna göre, İran özel servisi tarafından görevlendirilen ve maddi çıkar sağlamak amacıyla dini propaganda yaptığı belirlenen bir grup Azerbaycan vatandaşı yakalandı.

Açıklamada,, İran ile işbirliği yapan 2 kişinin, silahlı ayaklanmalar düzenlemek ve kamu görevlilerine suikast planlamak üzere talimat aldıklarının tespit edildiği belirtildi.

Yakalanan söz konusu iki kişinin ifadeleri sonrası 7 kişi daha gözaltına alındı..

Açıklamada soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

