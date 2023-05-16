Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.05.2023 19:29

Almanya’da Müslüman askerlere manevi rehberlik yapacak görevli ataması çağrısı

Almanya’da bazı milletvekilleri hükümete Alman ordusundaki Müslüman askerlere manevi danışmanlık ve rehberlik yapacak bir görevli ataması çağrısında bulundu.

Almanya’da Müslüman askerlere manevi rehberlik yapacak görevli ataması çağrısı
[Fotograf: AA]

Osnabrücker Zeitung gazetesinin haberine göre, Hür Demokrat Parti (FDP) Milletvekili Konstantin Kuhle, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili ve Federal Meclis Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz ile Yeşiller Partisi Milletvekili Filiz Polat, Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl’e bir mektup yazdı.

Milletvekilleri mektupta, Alman ordusundaki Protestan, Katolik ve Yahudi askerlere ve onların ailelerine manevi rehberlik konusunda vazgeçilmez katkı sağlandığına işaret ederek, “Ancak, İsviçre gibi komşu ülkelerin aksine (Alman ordundaki) Müslüman askerler bu tür bir destekten çok uzun süredir mahrum bırakılmaktadır. Üstelik, İslam inancına mensup 3 binden fazla askerin her gün Alman ordusunda görevlerini sorumluluk içinde yerine getirmelerine rağmen" ifadesi kullanıldı.

Milletvekilleri böyle bir görevlinin atanmasının Müslüman askerlere yönelik güçlü bir değer verme ve takdir anlamına geleceğini vurguladı.

ETİKETLER
Almanya
Sıradaki Haber
Teknede balık tutarken köpekbalığı saldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
20:14
14 Mayıs seçimlerinin rutin itiraz süreçleri devam ediyor
20:07
İzmir'de 55 düzensiz göçmen yakalandı, 10 göçmen kurtarıldı
19:39
Rusya'nın Ukrayna'da açtığı zarar kayda alınacak
19:35
Trump, 2024 Başkanlık seçimleri adaylığı için partisindeki rakibinin 43 puan önünde
19:33
ABD'nin New Mexico eyaletindeki silahlı saldırıda 3 ölü, 6 yaralı
Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" gezdiriyor
Kedisi Slyvia'yı gittiği her yerde "omzunda" gezdiriyor
FOTO FOKUS
Teknede balık tutarken köpekbalığı saldırdı
Teknede balık tutarken köpekbalığı saldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ