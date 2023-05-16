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Dünya
Mirror 16.05.2023 18:56

Teknede balık tutarken köpekbalığı saldırdı

ABD'de balık tutan bir kişi dev köpekbalığının saldırısına uğradı. Söz konusu saldırı anbean kameraya yansıdı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii bölgesinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Scott Haraguchi isimli kişi balık tutarken köpekbalığı saldırısına uğradı.

Okyanusun en vahşi ve tehlikeli hayvanlarından olan kaplan köpekbalığı tarafından saldırıya uğrayan Haraguchi, o anları kaydetti.

Olayın gündem olması üzerine yaşadıklarını anlatan Haraguchi, ilk önce bir 'vızıltı' duyduğunu aktardı. 

Haraguchi, "Suya doğru baktım ve büyük kahverengi bir şeyi gördüm. Beynim bunun bir kaplumbağa olduğunu düşündü ama sonra onun bir kaplan köpekbalığı olduğunu anladım" dedi.

Görüntülerde Haraguchi'nin köpekbalığını tekmeleyerek tekneden uzaklaştırdığı görüldü.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise köpekbalığının Haraguchi'yi bir fok sandığı belirtildi.

Kaplan köpekbalıklarının nadiren insanlara saldırdığını belirten uzmanlar söz konusu balığın 8 metreye kadar büyüyebildiğini ve 650 kiloya kadar çıkabildiğini aktardı.

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Teknede balık tutarken köpekbalığı saldırdı
Teknede balık tutarken köpekbalığı saldırdı
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