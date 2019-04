ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Avrupa Birliği ile yaşadıkları Airbus krizi hakkında açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı mesajında, Dünya Ticaret Örgütü’nün ABD’yi haklı bulduğunu belirten Trump, “Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Birliğinin (AB) Airbus’a ABD’ye zarar verecek şekilde sübvansiyon sağladığına karar verdi. Ki bu sebeple AB ürünlerine 11 milyar dolar gümrük vergisi konulacak. AB ticaret konusunda yıllardır ABD’den fayda sağlıyor. Bu yakında duracak” ifadelerini kullandı.

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop!