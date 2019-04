Lüksemburg'da düzenlenen AB Genel İşler Konseyinin Brexit oturumunun ardından basına açıklamalarda bulunan Barnier, AB ile İngiltere arasındaki ayrılık anlaşmasının müzakereye açık olmadığını tekrar vurguladı.

Barnier, İngiltere'nin talep etmesi durumunda taraflar arasında gelecekteki ilişkiyi belirleyecek siyasi deklarasyonunun gümrük birliğini de kapsayacak şekilde değiştirilebileceğine işaret etti.

AB'nin amacının düzenli ayrılık olduğunun altını çizen Barnier, "Anlaşmasız ayrılık hiçbir zaman AB'nin tercihi olmayacaktır. Bunu engellemek için İngiltere'nin anlaşmayı onaylaması gerekir." diye konuştu.

Barnier, "Erteleme bir amaca hizmet etmeli. Ertelemenin süresi de hedefle orantılı olmalı." vurgusunu yaparak İngiltere'nin erteleme süreciyle tam olarak ne elde etmek istediğini açıklaması gerektiğini belirtti.

AB liderleri Brexit'i görüşmek için bir araya gelecek

İngiltere Başbakanı Theresa May'in geçen hafta AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a bir mektup göndererek Brexit tarihinin 30 Haziran'a ertelenmesini istemesinin ardından AB liderleri Brüksel'de bir araya gelme kararı aldı.

Yarın Brexit zirvesinde toplanacak liderler, May'in erteleme talebini görüşecek.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması parlamentoda bugüne kadar üç kez reddedildi.

May, İngiltere'nin 23 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine girmek zorunda kalmadan AB'den ayrılması gerektiğini savunuyor. Ancak May Tusk'a yolladığı mektupta, her ihtimale karşı bu seçimlere de hazırlık yapıldığını belirtmişti.

İngiltere'nin AB ile vardığı son uzlaşmaya göre, ülkenin AB'den resmen ayrılma tarihi 29 Mart'tan 12 Nisan'a ertelenmişti.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

Kaynak: AA