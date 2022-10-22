TRT ile Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Tunus Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında 60 öğrenciye 3 gün süresince dijital ve mobil gazetecilik eğitimi verildi.

Üç günlük eğitim programının ardından derslere katılan öğrenciler için sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Törene Tunus Eğitim Müşaviri Prof. Dr. İlyas Yavuz, TMV Tunus Temsilcisi Ali Arıkmert, TRT Gençler İçin Gazetecilik ekibinde yer alan Muhammet Ali Üstün, Çağrı Günal, Neslihan Birtek, Muhammed Yunus ile Tunus Uluslararası Maarif Vakfı öğretmenleri ve sertifika almaya hak kazanan öğrencilerin velileri katıldı.

[Fotoğraf: AA]

TMV Tunus Temsilcisi Arıkmert, "Bugün gençlerle gazetecilik eğitiminin son günündeydik, 3 gün boyunca arkadaşlarımız öğrencilerimizle eğitim faaliyetlerini düzenlediler. Son gün öğrencilerimiz sahaya çıkarak öğrendiklerini uyguladılar. Çektikleri videolarla bir yarışma etkinliği şeklinde oldu ama bize göre bütün öğrencilerimiz birinci oldu. Eğitim projesine destek veren tüm taraflara teşekkür ediyorum." dedi.

[Fotoğraf: AA]

TRT 40'tan fazla ülkede 2 bin 500'ü aşkın öğrenciye eğitim verdi

"Gençler İçin Gazetecilik" eğitim projesi koordinatörü Üstün ise yaptığı açıklamada, "Tunuslu 60 öğrenci ile beraber dijital gazetecilik atölyesi düzenledik. TRT olarak gençlere bir değişim yaratma fırsatı sunmak için dijital ve mobil gazetecilik eğitimi veriyoruz. Gençlerden bir telefon ile neler yapabileceğinin farkına varmalarını istiyoruz. Herkesin bir hikayesi var, herkes bu hikayesini anlatabilsin şiarıyla yola çıkarak, gençlerin çevrelerinde yaşanan hikayeleri sosyal medya aracılığıyla bütün dünyaya duyurmalarının eğitimini veriyoruz. TRT bugüne kadar 40’tan fazla eğitim atölyesi ile 2 bin 500’den fazla öğrenciye eğitim verdi. Bugün 60 Tunuslu öğrencimize de sertifikalarını teslim ettik" dedi.

TRT Arapça kanalında yapımcı olarak çalışan Yunus da "Gençler İçin Gazetecilik" projesinin amacının 15 ile 20 yaş arası gençlerin modern gazetecilikle tanışmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Günümüzde basın ve televizyon çalışmalarının dijitalleştiğini belirten Yunus, "Bugün hangi yaşta olursa olsun herkes belirli bir olayı cep telefonu ile istediği mecralara iletebiliyor. Cep telefonu aracılığıyla istediği hikayeyi hazırlayabilir ve bunu sosyal medya aracılığıyla izleyicilerine ve takipçilerine eksiksiz bir hikaye olarak iletebilir. Bu yüzden gençlerimizi bu alanda eğitmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Tunus'ta 2017'den bu yana faaliyet gösteren Tunus Uluslararası Maarif Okullarında, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde İngilizce, Arapça, Fransızca ve Türkçe olmak üzere dört dilde eğitim veriliyor.

[Fotoğraf: AA]