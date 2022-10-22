Bosna Hersek’in Mostar şehrinde lise ve üniversite eğitimi alan bir grup öğrenci ülkelerinin gururu oldu. Kendi imkanlarıyla teknoloji atölyesi kuran gençler, bilim ve teknoloji tutkusuyla çıktıkları yolda tarihi başarı elde etti.

Projelerin geliştirilmesi için finansal desteğe ihtiyaç duyan gençlere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) destek verdi.

Bilim tutkunları Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST'e de katıldı, başarı hikayelerini yazmaya karar verdi. Cenevre’de gerçekleştirilen Uluslarası Robotik Yarışmasına katılan takım 120 ülke arasında ilk 20’ye girdi.

Gençlerin geliştirdikleri aletlerden biri de dumanı algılayarak sinyal gönderen bir sistem. Cihaz her 30 saniyede bir ortamdaki dumanı tarıyor, olası bir yangın durumunda itfaiye, polis ve sivil savunma ekiplerine uyarı gidiyor. Sistem neredeyse anında müdahaleyi mümkün kılıyor.

Gençler, yeni robotlar yaparak tüm yarışmalara damga vurmak istiyor.

Bosna Hersek'i temsil eden tek takım, Mostarlı bilim ve teknoloji tutkunları, çalışmalarını geliştirebilmek için resmi makamlardan destek bekliyor.