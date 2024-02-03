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Dünya
TRT Haber 03.02.2024 00:35

TRT World'ün yeni programı Turkish Tea Talk: İlk konuk Brian Cox

TRT'nin dünyaya açılan yüzü TRT World'ün yeni programı Turkish Tea Talk izleyicilerle buluştu. İskoçya'nın eski Başbakanı Alex Salmond'ın sunduğu programın ilk konuğu, okuduğu şiirle Filistin'e destek veren İskoç aktör Brian Cox oldu.

TRT World'ün yeni programı TurkishTeaTalk konuklarıyla da ses getiriyor.

Eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond'ın sunduğu programın ilk konuğu Filistin'e mısralarıyla destek veren Brian Cox oldu.

İskoç aktör, zor geçen çocukluk günlerini anlattı:

"Babamı 8 yaşında kaybettim. Annemi sağlık sorunları nedeniyle 11-12 yaşlarına kadar yeterince göremedim. Kimseyi yeterince göremedim. Kendi başınaydım."

Aktör Brian Cox oyunculuk kariyerine kimsenin yönlendirmesi olmadan başladığını söyledi.

İskoç aktör, bir oyuncunun en önemli görevinin gerçekleri yansıtmak olduğunu belirtti:

"Her gün insanlık için uğraşıyoruz. Bizim işimiz olduğu gibi sunmak. Gerçekleri olduğu gibi söylemek zorundayız. Bu bizim işimizde en önemli şey.bu yüzden işimi seviyorum bana sürekli insanlık ve nerede olduğumu öğretiyor."

Brian Cox, İsrail tarafından katledilen Gazze İslam Üniversitesi profesörlerinden Rıfat Alareer'in ölmeden önce paylaştığı son şiiri okumuştu

Şiir sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. 

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TRT World'ün yeni programı Turkish Tea Talk: İlk konuk Brian Cox
TRT World'ün yeni programı Turkish Tea Talk: İlk konuk Brian Cox
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