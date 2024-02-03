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Dünya
AA 03.02.2024 00:05

Hizbullah ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor

İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasında karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi.

Hizbullah ile İsrail arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor
[Fotograf: AFP]

Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Avivim yerleşim biriminde yer alan bir binanın uygun silahlarla, Muheyta askeri mevzisi ve Kefr Şuba Tepelerindeki Ruveysat el Alem askeri noktasının füzeyle vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ise Lübnan topraklarından sınırdaki Kiryat Şmona ve Har Dov bölgesine doğru 2 saldırının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Lübnan'dan gelen saldırının "kaynağının vurulduğu" aktarılan açıklama, İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hücrelerinin yer aldığı Aytarun, Hiyam ve Kana ve Cebel Blat beldesine yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Ayrıca Cibbin, Ayta eş-Şaab ve Aytarun'daki bazı hedeflerin topçu atışlarıyla vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır bölgesinde devam eden çatışmalarda 177 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrail askeri ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

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