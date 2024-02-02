Kırgızistan santral yangınında yaralananların tedavisi için Türkiye'den yardım istedi

Kırgızistan, Bişkek'teki santral yangınında yaralananların tedavisi için Türkiye'den yardım istedi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatları üzerine Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev Türk mevkidaşıyla iletişim kurdu.

Açıklamada, "Bugün, Türkiye'nin en iyi yanık uzmanlarından biri olan Prof. Dr. Koray Daş ile termal yanıklar alan yaralıların tedavi yöntemlerinin ele alınacağı çevrim içi bir konsültasyon gerçekleştirilecek. Ayrıca 3 Şubat'ta yaralılara yerli uzmanlarla birlikte yardım sağlayacak iki Türk uzman doktorun gelmesi bekleniyor." denildi.

Başkent Bişkek'te evlere sıcak su ve kışın ısıtma hizmeti sağlayan Merkezi Isıtma Kurumunda çıkan yangında 2'si ağır 5 kişi yaralanmıştı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Mederbek İsmailov, basın toplantısında, ağır yaralı olanların kolları ve yüzlerinde yüzde 80 oranında yanık oluştuğunu söylemişti.​​​​​​​