Parçalı Bulutlu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 02.02.2024 22:19

BM: İsrail'in saldırılarını Refah kentine genişletme ihtimali son derece endişe verici

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin Refah kentine doğru genişletme ihtimalini son derece endişe verici buluyor.

BM: İsrail'in saldırılarını Refah kentine genişletme ihtimali son derece endişe verici
[Fotograf: AA]

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genel Sekreter' Antonio Guteres İsrail'in Refah kentine ilerleme ihtimalini nasıl karşıladığının sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter son derece endişe verici buluyor." ifadesini kullandı.

Han Yunus'taki saldırıların siviller üzerindeki etkilerini açık şekilde ortaya koyduğuna dikkati çeken Dujarric, aynı zamanda burada BM tesisinin de vurulduğunu anımsattı.

Dujarric, İsrail'in kara saldırılarının ardından Gazze halkının güneye doğru ilerlediğini belirterek, "Güney'de ilerledikçe nüfus yoğunluğu artacaktır." uyarısında bulundu.

İnsanların soğuk havada çadırlarda ve korkunç koşullarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığına işaret eden Dujarric, İsrail'in Refah'a doğru ilerleme ihtimalinin endişe verici olduğunu tekrar dile getirdi.

İsrail Savunma Bakanı Refah'a işaret etti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
Kassam Tugayları: Gazze'nin batısında 15 İsrail askerini öldürdük
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
CHP'nin 103 seçim bölgesinde daha adayları belirlendi
23:36
İsrail Savunma Bakanı: Gazze'de ateşkes olsa bile Hizbullah'la savaş sürecek
23:36
Bakan Göktaş: Gazilerimize yönelik haddini aşan skeci kınıyorum
23:55
Bayraktar TB3, 30 bin feet irtifaya çıktı
23:01
Cevdet Yılmaz: OVP kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecek
22:55
Kırgızistan santral yangınında yaralananların tedavisi için Türkiye'den yardım istedi
Keşmir'de kar yağışının ardından uzun süreli kuraklık sona erdi
Keşmir'de kar yağışının ardından uzun süreli kuraklık sona erdi
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3, 30 bin feet irtifaya çıktı
Bayraktar TB3, 30 bin feet irtifaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ