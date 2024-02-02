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Dünya
AA 02.02.2024 21:05

İsrailli Bakan Filistin'i tanıyabileceklerini söyleyen İngiliz Bakanı hedef aldı

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a, Londra yönetiminin Filistin devletini tanıyabileceği yönündeki açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

İsrailli Bakan Filistin'i tanıyabileceklerini söyleyen İngiliz Bakanı hedef aldı
[İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron | Fotoğraf: AA]

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de ateşkes sağlandıktan ve bölgedeki Hamas varlığı sonlandıktan sonra ülkesinin Filistin'i tanıyabileceğini belirten David Cameron'ı, 1937-1940 döneminde İngiltere'de başbakanlık yapmış ve 2. Dünya Savaşı öncesi Nazi Almanyası'na karşı başarısız olan yatıştırma politikasını benimseyen Neville Chamberlain'e benzetti.

Chikli, eski Başbakan Chamberlain'i Nazi Almanyası ile 1938'de imzaladığı Münih Antlaşması'nın bir kopyasını elinde tutarken gösteren fotoğraf ile Cameron'un benzer bir pozunu paylaştı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron: Filistin devletini tanımayı düşünüyoruz
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron: Filistin devletini tanımayı düşünüyoruz

Chamberlain'in, Çekoslovakya'nın bir bölgesinin Nazi Almanyası'na bırakılmasını öngören Münih Anlaşması sonrası Londra'da yaptığı açıklamaya atıfla, "'Zamanımızın Barışı'nı getirmek isteyen ve 7 Ekim mezalimini gerçekleştiren Nazilere Filistin devleti şeklinde hediye vermek isteyen David Cameron'a selam." ifadesini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, bugün Lübnan'a yaptığı diplomatik ziyaret sırasında Gazze'de ateşkes sağlandıktan ve bölgedeki Hamas varlığı sonlandıktan sonra ülkesinin, iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeden Filistin devletini tanıyabileceğini söylemişti.

İngiltere'nin Filistin devletini tanıması için iki devletli çözümün sonuçlanmasını beklemeye gerek kalmayabileceğini belirten Cameron, "(İki devletli çözüme dair) Süreç çözüme doğru ilerledikçe, daha gerçekçi hale geldikçe (Filistin'i tanımayı) değerlendirebiliriz." açıklamasında bulunmuştu.

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