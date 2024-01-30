İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron: Filistin devletini tanımayı düşünüyoruz

Cameron, Filistin halkına iki devletli çözüme doğru gidildiğinin gösterilmesi gerektiğini söyledi...

"Bunun gerçekleşmesi halinde, müttefiklerimizle birlikte, Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere Filistin devletinin tanınması konusuna bakacağız. Bu, bu süreci geri döndürülemez hale getirmeye yardımcı olan şeylerden biri olabilir"

"Son 30 yıl İsrail için başarısızlık hikayesi"

Dışişleri Bakanı ayrıca İsrail'i Gazze'ye daha fazla insani yardım yapılmasına izin vermeye çağırdı ve hayati öneme sahip yardımların sınıra geri gönderilmesinin "gülünç" olduğunu söyledi.

Cameron, son 30 yılın İsrail için bir başarısızlık hikayesi olduğunu, çünkü İsrail'in vatandaşlarının güvenliğini sağlamada başarısız olduğunu söyledi.

Yalnızca bu başarısızlığın farkına varıldığında barış ve ilerlemenin sağlanabileceğini açıkladı.