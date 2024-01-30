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Dünya
AA 30.01.2024 13:37

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Biden'ın "sınır kapatma" tasarısını eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Joe Biden'ın hükümetin Kongre'ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını söylemesini "demagojik" diyerek eleştirdi.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Biden'ın "sınır kapatma" tasarısını eleştirdi

Lopez Obrador, Biden'ın ABD-Meksika sınırına ilişkin açıklamalarını basın mensuplarına değerlendirdi.

Biden'a "saygı duyduğunu" ifade eden Lopez Obrador, "Şartları anlıyoruz ama sınırın kapatıldığını düşünün. Bunun çözüm olduğu düşünülemez." dedi.

Lopez Obrador, sınırın kapatılmasına yönelik görüşün "demagojik" olduğunu ifade etti.

Biden, Kongre'nin yetki vermesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatabilir

Biden, sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını belirtmişti.

Biden hükümetinin Kongre'ye sunduğu tasarı, sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 5 bini geçmesi halinde Başkan'a sınırı kapatma yetkisi veriyor.

Diğer yandan, Biden hükümeti ile Cumhuriyetçi Texas Valisi Gregg Abbott arasındaki "dikenli tel krizi" de devam ediyor.

ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca Texas tarafından çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Texas Valisi Abbott ile Başkan Joe Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

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