Parçalı Bulutlu 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.01.2024 13:15

Nasır Hastanesindeki 3 bin 600 Filistinli İsrail'in hedefinde

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Nasır Hastanesini, iki haftadır kuşatma altında tutmaya devam ettiğini duyurdu.

Nasır Hastanesindeki 3 bin 600 Filistinli İsrail'in hedefinde
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, hastanedeki 150 sağlık çalışanı, 450 yaralı ve 3 bin yerinden edilmiş kişinin "İsrail'in hedef dairesinde" bulunduğunu belirterek, "İsrail işgali, Nasır Hastanesini kuşatmayı ikinci hafta da şiddetlendirerek sürdürüyor. Hastanedeki jeneratörler yakıt eksikliği nedeniyle iki gün içinde duracak." ifadesini kullandı.

İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü

Hastane içinde atıkların biriktiğini aktaran Kudra, İsrail güçlerinin bu atıkların taşınmasına engel olduğunu kaydetti.

Kudra, hastanede sağlık ekipleri, yaralılar ve yerinden edilen kişilerin gıda sıkıntısı yaşadığını da vurguladı.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Euro-Med Başkanı: İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:37
Bankacılık sektörünün aktifleri 23,5 trilyon lira oldu
14:07
Antalya'da denizi kirleten gemilere 52 milyon lira ceza kesildi
14:05
Bahçeli: Zillet tutmadı, ittifakın çatı ismi olarak Türkiye'yi kullanacaklar
13:59
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
13:59
Fransa'da binlerce çiftçi traktörleriyle eylemlerini sürdürüyor
13:47
Çanakkale'de fırtına: Dev dalgalar 5 metreyi buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı"na katıldı
FOTO FOKUS
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
İsrail güçleri kılık değiştirdi hastane bastı: 3 Filistinliyi öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ