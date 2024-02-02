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Dünya
AA 02.02.2024 23:35

İsrail Savunma Bakanı: Gazze'de ateşkes olsa bile Hizbullah'la savaş sürecek

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılsa bile kuzeyde Hizbullah'la çatışmaların devam edeceğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı: Gazze'de ateşkes olsa bile Hizbullah'la savaş sürecek
[Fotoğraf: Arşiv]

Yedioth Ahronot gazetesi, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın açıklamasının video kaydını yayımladı.

Buna göre Gallant, "İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını durdursa bile kuzeyde Hizbullah'a karşı saldırılarını durdurmayacak. Hizbullah, güneyde (Gazze) savaş durunca kuzeyde de duracağını sanıyorsa yanılıyor." ifadesini kullandı.

Gallant, "Şunu açıkça söylüyorum ki, kuzeyde halkın güven içinde yaşayacağı bir durum oluşmadan buradaki saldırılar sona ermeyecek." diye konuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 177 Hizbullah mensubu ve 30 Lübnanlı sivil ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze Hizbullah
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