TRT World Citizen'ın "Sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak: Gençliği ve korunaksız toplumları güçlendirmek" adlı paneli, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, BM Gençlik Temsilciliği ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğiyle düzenlendi.

Panele, BM Kalkınma Ajansı Direktör Yardımcısı Richard Towle, BM Gençlik Elçisi Jayathma Wickranamayake, Prof. Dr. Talip Küçükcan, TRT World Araştırma Direktörü Pınar Kandemir ve SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Panelde, dijital alanda aktif olan medya kuruluşlarının yaşam koşulları nedeniyle kendini ifade etme fırsatı bulamayan bireylere ve toplumlara nasıl fayda sağlayabileceği, gençlerin sosyal gelişimlerine ne şekilde olumlu katkıda bulunabileceği tartışıldı.

Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik yapılan çalışmalar

SETA DC Araştırma Direktörü Kanat, Türkiye'de yaşayan Suriyelilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Küçükcan ise özellikle Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitiminden bahsederek, "Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin çoğu kampların dışında, Türk halkı ile birlikte yaşıyor. Bu nedenle, ailelerin ve çocukların topluma entegrasyonu için eğitim faaliyetleri çok önemli" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye, mülteciler konusunda üzerine düşenden daha fazlasını yapıyor"

BM Kalkınma Ajansı Direktör Yardımcısı Towle da Türkiye'nin bütün ekonomik zorluklara rağmen sığınmacılar konusunda dünyaya örnek bir çalışma sergilediğini vurgulayarak, "Türkiye, mülteciler konusunda üzerine düşenden daha fazla sorumluluğu yerine getiriyor" dedi.

Richard Towle, özellikle sığınmacı çocuklara yönelik sunulan sağlık ve eğitim alanındaki hizmetlerinden dolayı da Türkiye'ye teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Panelin ardından, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun da katılımıyla dünyanın değişik bölgelerinde TRT World ekiplerindeki haberciler tarafından çekilen fotoğrafların yer aldığı "Savaşın Kadınları (Women of War)" adlı sergi açıldı.

Sergi, 14 Şubat'a kadar açık kalacak.