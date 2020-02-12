Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin görüşmesinde İdlib'deki son durum ve Suriye krizi ele alındı.

Erdoğan ve Putin, Soçi Mutabakatı'na uyulması gerektiği, iletişimin daha da artırılması yönünde karar aldı.