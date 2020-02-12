Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin görüştü
[Fotoğraf: AA ]
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda İdlib'deki son durumu görüştü.
Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İki liderin görüşmesinde İdlib'deki son durum ve Suriye krizi ele alındı.
Erdoğan ve Putin, Soçi Mutabakatı'na uyulması gerektiği, iletişimin daha da artırılması yönünde karar aldı.
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