TRT ortak yapımı “Filistin 36” Filistin’in Oscar adayı oldu, Toronto’da alkışlarla uğurlandı

Ödüllü yönetmen Annemarie Jacir’in yönettiği, Ossama Bawardi’nin yapımcılığını üstlendiği TRT ortak yapımı “Palestine 36”, dünya galasını 5 Eylül’de 50. Toronto Film Festivali’nde gerçekleştirdi. Filmin, yıldız oyuncuların ve geniş kitlelere hitap eden yapımların yer aldığı “Gala Presentations” bölümündeki gösterimi, festivalin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Filmin dünya prömiyeri, seyirciler tarafından “Free Free Palestine” (Özgür Özgür Filistin) sloganları eşliğinde tam 15 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Galaya yönetmen Jacir’in yanı sıra başrol oyuncuları Hiam Abbass, Yasmine Al-Masri, Saleh Bakri ve Dhafer L’Abidine gibi isimler katılırken, Jeremy Irons da video konferansla gösterim sonrası düşüncelerini paylaştı.

Oscar yolculuğu başladı

Toronto’daki bu büyük başarının hemen ardından gelen haberle “Palestine 36”, Filistin’in 98. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Uluslararası Film” dalındaki adayı olarak seçildi. Böylece film, dünyanın en prestijli sinema ödüllerinde Filistin’i temsil etme şansını elde etti. Yönetmen Jacir’in daha önceki filmleri “Wajib”, “When I Saw You” ve “Salt of This Sea” de daha önce Filistin’in Oscar adayı olmuştu.

“Palestine 36” filminin konusu ne?

Filistin, Türkiye, İngiltere, Fransa, Danimarka, Katar, Suudi Arabistan ve Ürdün’ün ortak yapımı olan film, izleyicileri 1936 yılına götürüyor. Filistin’de köyler İngiltere’nin sömürge yönetimine karşı ayaklanırken, Yusuf adlı bir karakterin kırsaldaki evi ile Kudüs arasında gidip gelmesi ve artan gerilimin ortasında bir gelecek özlemi duyması anlatılıyor. Film, Avrupa’dan gelen Yahudi göçmenlerin sayısının artmasıyla Filistin halkının İngiliz hakimiyetine karşı başlattığı en büyük ve en uzun süren ayaklanmaya odaklanıyor. Tüm tarafların, bölgenin geleceğini belirleyecek kaçınılmaz bir çarpışmaya sürüklendiği bu dönem, tarihi bir dramla beyazperdeye yansıtılıyor.

Filmin etkileyici oyuncu kadrosunda ise Hiam Abbass, Kamel Al Basha, Yasmine Al-Masri, Jalal Altawil, Robert Aramayo, Saleh Bakri, Yafa Bakri, Karim Daoud Anaya, Billy Howle, Dhafer L’Abidine gibi önemli isimlerin yanı sıra, Liam Cunningham ve Jeremy Irons gibi dünya yıldızları da yer alıyor.