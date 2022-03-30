Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinin barışçıl çözümü için attığı adımlar, Ukraynalılar tarafından da takdirle karşılanıyor.

İstanbul’daki barış görüşmesi sonrası TRT Haber ekibi, Lviv sokaklarında idi. Türkiye’nin çabalarını yakından takip eden Ukrayna halkının görüşlerini sordu.

Ukraynalılar, Türkiye’nin üstlendiği sorumluluğun farkında.

"Türkiye'ye minnettarız"

Lvivli bir kişi, "Türkiye'ye minnettarız. Barışın gelmesi için çok çaba sarf ediyor. Ukrayna'nın yanında İngiltere'yi görüyoruz. Ama Türkiye çok ayrı bir çaba sarf ediyor." dedi.

Bir başka kişi ise, "Türkiye çok zor ve ağır bir sorumluluk alıyor. Bir tarafta NATO var, diğer tarafta ise Rusya ile ilişkiler. Zor bir süreç." ifadelerini kullandı.

Olumlu gelişmeler yaşansa da bazı Ukraynalılar henüz barışın sağlanabileceğini düşünmüyor.

Bazıları ise silahların susma ihtimalini çok düşük görüyor.