Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’da başkent Kiev’de ilk siren sesleri 5 gün önce duyuldu.

Rusya'nın saldırılarında yaralanan Ukraynalılar, çatışmaların gölgesindeki Kiev'de bulunan çocuk hastanesinde tedavi ediliyor.

Hastanenin bodrum katı da çocuk hastalar için sığınağa çevrildi.

Farklı hastalıklar sebebiyle tedavi gören çocuklar, hastanenin bodrum katına getirildi.

Yataklar koridorlara, yerlere yerildi...

TRT Haber o çocuk hastanesini görüntülendi.

Rusya'nın saldırılarında yaralanan Ukraynalılar, çatışmaların gölgesindeki Kiev'de bulunan çocuk hastanesinde tedavi ediliyor. Bomba sesleri arasında verilen şifa mücadelesini @trthaber görüntüledi. pic.twitter.com/auDVgH5E7N — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 28, 2022

Hastanede tedavi görenler arasında Rusların bir arabaya ateş açması sonucu yaralandığı belirtilen bir çocuk tedavi görüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı

24 Şubat Perşembe, 05.50'de, Putin,"Ukrayna'yı işgal etme niyetimiz yok" dese de Rus askerlerine "operasyon" emri verdi. Ve hemen ardından Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları başladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Mümkün olduğunca evde kalın" diyerek, ülke genelinde sıkıyönetim ilan etti.

25 Şubat Cuma, gece yarısı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e girdiğini açıkladı. "Halkımla beraber başkentte kalıyorum. Düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi" dedi.

Şehirde bir yandan patlama sesleri devam ederken, halk ve Ukrayna askerleri direnişe devam ediyordu.

"Kiev kendini savunmaya devam ediyor"

27 Şubat’ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolünün tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinde olduğu açıklandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, "Kiev kendini savunmaya devam ediyor, başkentin içerisinde Rus birliği yok" dedi.

Aynı gün gece saatlerinde, ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Maxar, aralarında tankların da olduğu büyük bir Rus kara kuvvetleri konvoyunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaştığını duyurdu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı bugün, Rus güçlerinin saldırıları azalttığını açıkladı.

Müzakereler bugün

Rusya saldırılarının 5'inci gününde gözler Rusya ve Ukrayna müzakerelerine çevrildi.

Ukrayna heyeti, Rusya Federasyonu temsilcileriyle görüşmek üzere Ukrayna-Belarus sınırına geldi.