TRT Haber, katil Netanyahu'nun resmi uçağını Atina'da görüntüledi

Katil Netanyahu, İran'ın saldırılarından kaçıp Atina'ya mı sığındı?

Bu konu henüz belirsizliğini korurken, Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'ın başkenti Atina'da ortaya çıktı. Uçuş takip sitesi Flightradar'da da uçağın Tel Aviv'den Atina'ya gidişi takip edildi.

TRT Haber, Atina Uluslararası Havalimanı’na gitti. Katil Netanyahu'nun resmi uçağını görüntüledi. Bu uçak, hem Netanyahu hem de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog tarafından kullanılıyor.

Netanyahu'nun uçağının Atina'da olması Yunan kamuoyunda tepki çekti

TRT Haber'e ait görüntülerle, Atina'ya sadece Netanyahu'nun uçağının kaçmadığı da ortaya çıktı. Havalimanında İsrail'e ait birden çok sivil uçak da şu an Atina'da.

Netanyahu’nun resmi uçağının Atina'ya kaçırılması, Yunan kamuoyunda tepkilere neden oldu.

“İsrail’in güvenli otoparkı mıyız?” şeklindeki sert eleştiriler, hem Yunan hükümetine hem de İsrail'e yöneltildi.

İran'ın İsrail'in saldırılarına verdiği sert karşılık sonrası ülkede güvenlik endişeleri artmış, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı kapatılmıştı.