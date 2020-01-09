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TRT Haber, İran füzesinin düştüğü yeri görüntüledi09 Ocak 2020 Perşembe 13:38 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 14:27
TRT Haber ekibi, İran'ın Irak'taki ABD üslerine düzenlediği saldırıda füzelerden birinin düştüğü Berdereş ilçesindeki yeri görüntüledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurdu.
O füzelerden biri Berdereş ilçesinde boş bir araziye düştü.
TRT Haber ekibi, boş araziye isabet eden füzeyi yerinde görüntüledi. Füzenin düştüğü yerde 36 metrekarelik tahribat meydana geldi.
Kaynak: TRT Haber
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