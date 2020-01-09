İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurdu.

O füzelerden biri Berdereş ilçesinde boş bir araziye düştü.

TRT Haber ekibi, boş araziye isabet eden füzeyi yerinde görüntüledi. Füzenin düştüğü yerde 36 metrekarelik tahribat meydana geldi.

Kaynak: TRT Haber