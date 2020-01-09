Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Ukrayna merkezli internet sitesi Censor.NET’e yaptığı açıklamada, İran'da düşen, Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaza ile ilgili ihtimaller

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin talimatı doğrultusunda bir komisyonun kazayı araştırmak üzere Tahran’a gittiğini anlatan Danilov, "Söz konusu ekipte bakanlık ve ilgili birimlerden toplam 45 kişi bulunuyor ve İranlı yetkililerle görüşmeler yapıyorlar" dedi.

Uçağın düşmesine ilişkin farklı senaryoların değerlendirildiğine işaret eden Danilov, şunları söyledi:

"Bu senaryolar arasında, uçağın bölgede bulunan Rus yapımı Tor hava savunma füze sistemi nedeniyle düşmesi ve uçağın içerisinde terör saldırısı sonucu yaşanan bir patlama da var. Diğer senaryolar ise motorun teknik nedenlerle patlaması ve uçağın havada insansız hava aracı ile çarpışması."

Ukrayna uçağı İran'da düştü

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra dün yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadı.

Patlama anı kamerada

Ukrayna uçağının yere çakılması sonrası meydana gelen patlama bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA