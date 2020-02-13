Libya'da darbeci general Hafter'in saldırıları sürüyor. Trablus yakınlarındaki Harp Akademileri, bu yılın başında saldırıya uğramıştı. Hedef alınanlar 18-25 yaş arası öğrencilerdi. 30 öğrenci bu saldırıda hayatını kaybetti.

[Darbeci Hafter'in saldırısı sonucu 30 öğrenci hayatını kaybetti. ]

TRT Haber, saldırının ardından bir süre kapalı kalan Harp Akedamilerini görüntüledi.

Saldırı sonrası okul sessiz. Her yerde, hayatını kaybeden öğrencilere ait eşyalar var. Artık okulda eğitim verilmiyor.

[TRT Haber muhabiri Elif Akkuş, saldırıya uğrayan okulda.]

"Saldırıyı BAE yaptı"

Okulun sözcüsü Albay Said El Maliti, aynı zamanda bir savaş pilotu. Saldırıya ilişkin çok dikkat çeken bir ayrıntıya dikkat çekiyor:

"Savaş uçağı pilotuyum. Hava kuvvetlerinde olduğum için askeri mühimmatı tanırım. Saldırı gecesi şarapnel parçalarını inceledim. Bu saldırı; sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) envanterinde olan bir insansız hava aracıyla düzenlendi. Saldırıyı onlar yaptı."

"BAE ve Mısır'ın gözü bizim yeraltı zenginliklerimizde"

Albay Said El Maliti, darbeci general Hafter'in kendisine bağlı güçleri "ulusal ordu" olarak tanımlamasına tepkili:

"Ordu kurmak istemiyorlar. Hafter yalan söylüyor. Sadece militan getirip Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Mısır'ın emrine veriyor. Böylece Libya'nın yeraltı zenginliklerine sahip olmayı hedefliyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın gözü bizim milli servetimizde."

Maliti, hayatını kaybeden öğrencilerin eşyalarını göstererek, "Bu bere şehitlerimizin birinin başındaydı. Şehitlerimiz, harp okulundan sonra diğer şehitlerimiz gıbı devletin sivil bir yönetime kavuşması, özgür olması için mücadele edeceklerdi. Onlar bizim kahramanlarımız. Böyle kahramanlarımız oldukça Hafter hedefine ulaşamayacak." dedi.

[Albay Said El Maliti, TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.]

Saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde darbeci general Halife Hafter ve Birleşik Arap Emirlikleri aleyhine dava açmıştı.

Kamera: Aykut Olgun