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Bernie Sanders’tan Türkçe zafer kutlaması
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’den aday adayı olan Bernie Sanders, New Hampshire seçimlerini ilk sırada tamamlaması üzerine 16 dilde zafer kutlaması yaptı.
ABD'de başkanlık seçimleri için yarış sürüyor.
Demokrat Parti'den aday adayı olan ve "favori aday" olarak öne çıkan Sanders, New Hampshire seçimlerini ilk sırada tamamlaması üzerine 16 dilde zafer kutlaması yaptı.
O dillerin arasında Türkçe de vardı.
Bernie Sanders'ın Facebook sayfasında ‘"Bernie New Hampshire’ı Kazandı" afişi paylaşıldı.
Etiketler: bernie sanders Türkçe new hampshire seçimSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 17:04
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