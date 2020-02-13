ABD'de başkanlık seçimleri için yarış sürüyor.

Demokrat Parti'den aday adayı olan ve "favori aday" olarak öne çıkan Sanders, New Hampshire seçimlerini ilk sırada tamamlaması üzerine 16 dilde zafer kutlaması yaptı.

O dillerin arasında Türkçe de vardı.

Bernie Sanders'ın Facebook sayfasında ‘"Bernie New Hampshire’ı Kazandı" afişi paylaşıldı.