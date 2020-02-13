Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Libya'da Hafter, BM kararlarına rağmen saldırılarını sürdürüyor
Darbeci Hafter güçleri, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen saldırılarını sürdürüyor.
Nasır bölgesine havan topu saldırısı düzenleyen Hafter güçleri, bir üniversiteyi hedef aldı...
Bir diğer saldırı noktası ise Mitiga Uluslararası Havalimanı'ydı. Saldırı sonrası havalimanı ulaşıma kapandı.
[Mitiga Havalimanı, Trablus'un dünyaya açılan kapısı konumunda. | Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]
Farklı noktalara düzenlenen saldırılar nedeniyle başkent Trablus ve çevresindeki bazı yollar kapandı.
Saldırılarda ölen ve yaralananlara ilişkin net bilgi bulunmuyor.
Etiketler: hafter Libya trablus halife hafter mitiga havalimanıSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 16:51
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