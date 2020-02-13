Nasır bölgesine havan topu saldırısı düzenleyen Hafter güçleri, bir üniversiteyi hedef aldı...

Bir diğer saldırı noktası ise Mitiga Uluslararası Havalimanı'ydı. Saldırı sonrası havalimanı ulaşıma kapandı.

[Mitiga Havalimanı, Trablus'un dünyaya açılan kapısı konumunda. | Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]

Farklı noktalara düzenlenen saldırılar nedeniyle başkent Trablus ve çevresindeki bazı yollar kapandı.

Saldırılarda ölen ve yaralananlara ilişkin net bilgi bulunmuyor.