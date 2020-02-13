MS Westerdam en son Salı günü Tayland'ın Bangkok Limanı'na girmeye çalışmış fakat reddedilmişti.

Tayland donanmasına ait bir gemi, Tayland Körfezi'nden çıkana kadar gemiye eşlik etmişti.

MS Westerdam'daki yolculardan ABD'li Angela Jones, "Bu sabah uyandığımda karayı görmek nefes kesiciydi. 'Bu gerçek olabilir mi?' diye düşündüm" dedi. Jones, "Heyecanlandığımız anlar olmuştu, bu ülkelerin limanlarına gidip evimize dönebileceğimizi düşünüyorduk ama olmadı" diye konuştu.

[Fotoğraf: Reuters]

ABD merkezli Holland America Line şirketi tarafından işletilen gemi, 1 Şubat'ta 1455 yolcu ve 802 mürettebatla Hong Kong'dan yola çıkmıştı.

Geminin 14 gün denizde kalması planlanıyordu. Sürenin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte liman bulunamaması durumunda gemide yakıt ve yiyeceğin bitmesinden endişe ediliyordu.