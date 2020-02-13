Şirketin web sitesinden yapılan açıklamada, Pekin'de daha önce hizmete kapatılan mağazalardan bazılarının 14 Şubat itibarıyla yeniden açılacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu mağazalarda günlük çalışma saatlerinin azaltıldığı belirtildi.

Ölü sayısı bin 500'e yaklaştı

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle şu ana kadar bin 370 kişi hayatını kaybetti.

Salgınla birlikte bazı uluslararası şirketler Çin'deki faaliyetlerini askıya almıştı.