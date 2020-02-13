Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Apple, Pekin'deki bazı mağazalarını yeniden açacak
[Fotoğraf: Reuters]
Apple, Çin'in başkenti Pekin'de koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle kapatılan bazı mağazaların yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.
Şirketin web sitesinden yapılan açıklamada, Pekin'de daha önce hizmete kapatılan mağazalardan bazılarının 14 Şubat itibarıyla yeniden açılacağı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, söz konusu mağazalarda günlük çalışma saatlerinin azaltıldığı belirtildi.
Ölü sayısı bin 500'e yaklaştı
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle şu ana kadar bin 370 kişi hayatını kaybetti.
Salgınla birlikte bazı uluslararası şirketler Çin'deki faaliyetlerini askıya almıştı.
Etiketler: apple Pekin koronavirüsSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 16:26
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