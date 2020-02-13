Haber Giriş:
İngiltere Maliye Bakanı Javid istifa etti
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid, danışmanlarının işine son vermesi teklifi nedeniyle görevinden istifa etti.
İngiltere yerel basınında yer alan haberlere göre; Başbakan Boris Johnson bugün kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında, Maliye Bakanı Sajid Javid'e görevini sürdürmesi ancak danışmanlarının işine son vermesi teklifinde bulundu.
Ancak bu teklifi kabul etmeyen Javid görevinden istifa etme kararı aldı.
Ağustos ayında hükümetin anlaşmasız Brexit'in etkilerine dair bir raporunu basına sızdırdığı iddiasıyla Javid'in bir danışmanının işine kendisine haber verilmeden son verilmişti.
Pakistan kökenli Javid, Theresa May kabinesinde de içişleri bakanlığı görevinde bulunmuştu.
Johnson, kabine değişikliği kapsamında şu ana kadar Javid dışında 8 bakanı görevinden aldı.
Etiketler: Sajid Javid boris johnson istifaSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 15:41
Son Haberler
- 16:49
- 16:48
- 16:37
- 16:35
- 16:31
Sıradaki Haber
Kobe Bryant ve kızı Giana gizli bir törenle defnedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz