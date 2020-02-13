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Amazon'un genel merkezi bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Teknoloji devi Amazon'un Madrid'deki genel merkezi, "yanlış" bomba alarmı nedeniyle tahliye edildi.
İspanya polisi, ABD'li şirketin Madrid'deki merkezinin "yanlış alarm" nedeniyle boşaltıldığını açıkladı.
Şirketten yapılan açıklamada da personelin yeniden binaya alındığı ve rutine dönüldüğü kaydedildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 16:09
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