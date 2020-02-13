Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, koronavirüs sebebiyle 80'li yaşlardaki bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsmi açıklanmayan kadının başkent Tokyo yakınlarındaki Kanagawa idari bölgesinde yaşadığı bildirildi.

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar bin 369 kişi yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı ise 60 bini aşmış durumda.