Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinavya Hava Yolları (SAS), farklı kültürlere ait unsurların yer aldığı bir reklam filmi çekti.

Reklamda, dünyaca bilinen İsveç köftesinin ve çavdar ekmeğinin aslında Türklerden alındığı kaydedildi. Reklamda, "Farklı ülkelere yolculuk yapın, o ülkelerin kültürel zenginliğini öğrenin" tavsiyesi de yer aldı.

Demokrasinin Yunanistan'dan, doğum izninin İsviçre'den, bisikletin Almanya'dan alındığı belirtildi.

Reklamın, İskandinavya kültürünün farklı ülkelerin etkisinde kalarak şekillendiği mesajı tepki çekti. Tepkilerin ardından reklam, şirketin sosyal medya hesabından kaldırıldı.