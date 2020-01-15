İdlib'de 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren başlayan ateşkes uygulaması kısmen de olsa devam ediyor.

TRT Haber Muhabiri Damla Erikan ve Kameraman Bülent Serin, ateşkesten bir hafta önce vurulan Maaret el Numan ilçesindeki Masaran köyüne gitti.

Rejimin saldırıları sonrası yerle bir olan köyde sessizlik hakim.

Damla Erikan'ın Maaret el Numan ilçesindeki Masaran köyünden izlenimleri şu şekilde:

- Birkaç hafta önce Esed rejimi Masaran köyüne bir saldırı düzenledi. Harabeye dönen köyde hiçbir insan yaşamıyor. Saldırılardan sonra Masaranlılar bölgeyi terk etti.

- Ev ve işyerleri harabe halde. İnsanlar otomobillerini bile bırakıp gitmişler, eşyalarını alacak zamanları bile olmamış.

- Bölgede devam eden ateşkese rağmen yıllardır iç savaşla yaşayan bu insanların korkuları sürüyor. Bazı Suriyeliler ateşkesten faydalanıp geri dönerek eşyalarını alıp tekrar Türkiye'ye yakın bölgelere göç ediyor.

- 12 Ocak'tan beri bölgede herhangi bir hava saldırısı söz konusu değil ancak rejim güçlerin zaman zaman ateşkesi ihlal eden havan saldırıları gerçekleştiriyor.

İdlib'de binlerce sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti. Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına en az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

Muhabir: Damla Erikan

Kamera: Bülent Serin