İdlib'de 12 Ocak 2020 saat 00.01'den itibaren başlayan ateşkes uygulaması kısmen de olsa devam ediyor.

Bölgede hava saldırıları yaşanmazken, rejim güçleri zaman zaman cephe hattına yakın noktalara havan atışları düzenliyor.

İdlib'deki gelişmeleri takip etmek üzere bölgede bulunan TRT Haber ekibi bu havan saldırılarından birisinin hedefi oluyordu.

Damla Erikan, bölgedeki son durumu paylaştı. Damla Erikan'ın Maaret el Numan ilçesindeki izlenimleri şu şekilde:

TRT Haber ekipleri İdlib’de rejim güçleri tarafından yapılan taciz atışına maruz kaldı. Yaşananları @trthaber muhabiri Damla Erikan aktardı. pic.twitter.com/nB9HnEAJkq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 13, 2020

- Stratejik açıdan oldukça önemli Maaret el Numan 1,5 aydır havadan ve karadan defalarca vuruldu. Ateşkes süreci sonrasında bölgede herhangi bir hava saldırısı gerçekleşmedi. Ancak rejim güçleri havan saldırılarını sürdürüyor. Maaret el Numan ve İdlib'in güneyinde taş taş üstünde kalmamış. Bölgede vurulmadık tek bir yapı bile bulunmuyor. Bölgedeki insanlar rejim güçlerinin saldırıları nedeniyle göçe zorlanmış. Siviller bölgeyi terk ederek Türkiye sınırına yakın noktalara göç etmiş. Göç eden bazı Suriyeliler, geride bıraktıkları eşyalarını almak için ateşkesi fırsat bilerek bölgeye geliyor.

- Rejim güçleri TRT ekibini haber çalışırken drone ile tespit etti. 5 dakika sonra bölgeye havan saldırıları başladı. Bölgede TRT ekibinden başka kimse de yoktu. Bu da akıllara 'hedef TRT ekibi mi?' sorusunu getirdi.

İdlib'de binlerce sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 gerginliği azaltma bölgesi oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti. Rusya’nın, Türkiye'yle 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına en az 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda 1600'den fazla sivil can verdi.

Muhabir: Damla Erikan

Kamera: Bülent Serin