Dev çiçek Rafflesia yok olma tehlikesi ile karşı karşıya15 Ocak 2020 Çarşamba 12:12 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 16:17
Dünyanın en büyük çiçeği için tehlike çanları çalıyor. Yağmur ormanları azaldıkça dünyanın en büyük çiçeği de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.
Ne dalı var ne kökü...
Ömrü sadece 2 hafta. Çürümüş et kokusu nedeniyle ceset çiçeği olarak da biliniyor. Dünyanın en büyük Rafflesia cinsi çiçek yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.
Endonezya’da Sumatra Adası'nda bulunan Rafflesia Tuanmadae 111 santimetre çapında. Dünyada sadece 4 bölgede yetişiyor.
Uzmanlar, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yüzlerce hayvan türünü korumak için mücadele edilirken bitkiler için aynı çaba harcanmamasına tepkili. Yağmur ormanlarının giderek yok olması Rafflesia ailesinin sonunu getiriyor.
Henüz gizemi çözülemeyen ender bulunan bitkilerden Rafflesia korumaya alınmak için acil yardım bekliyor.
Kaynak: TRT Haber