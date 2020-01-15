Ne dalı var ne kökü...

Ömrü sadece 2 hafta. Çürümüş et kokusu nedeniyle ceset çiçeği olarak da biliniyor. Dünyanın en büyük Rafflesia cinsi çiçek yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.

Endonezya’da Sumatra Adası'nda bulunan Rafflesia Tuanmadae 111 santimetre çapında. Dünyada sadece 4 bölgede yetişiyor.

Uzmanlar, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yüzlerce hayvan türünü korumak için mücadele edilirken bitkiler için aynı çaba harcanmamasına tepkili. Yağmur ormanlarının giderek yok olması Rafflesia ailesinin sonunu getiriyor.

Henüz gizemi çözülemeyen ender bulunan bitkilerden Rafflesia korumaya alınmak için acil yardım bekliyor.

Kaynak: TRT Haber