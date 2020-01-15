Dünya

İkiye ayrılan traktör, görenleri şaşkına çevirdi

15 Ocak 2020 Çarşamba 11:36 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 12:20

Hindistan'da römorkuna fazla yük alan bir traktör, hareket edemeyince başka bir araç tarafından halatla çekilmeye çalışıldı. Ancak buna dayanamayan traktör, gövdesinden ikiye ayrıldı.