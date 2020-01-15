Dünya
İkiye ayrılan traktör, görenleri şaşkına çevirdi15 Ocak 2020 Çarşamba 11:36 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 12:20
Hindistan'da römorkuna fazla yük alan bir traktör, hareket edemeyince başka bir araç tarafından halatla çekilmeye çalışıldı. Ancak buna dayanamayan traktör, gövdesinden ikiye ayrıldı.
Olay, ülkenin Uttar Pradesh eyaletindeki Faizabad şehrinde meydana geldi.
Römorkuna aşırı yükleme yapılınca motor gücü yetmeyen traktör yolda ilerleyemedi.
Bunun üzerine traktör ön kısmından başka bir araca halatla bağlandı.
Öndeki aracın etmesiyle traktör ikiye ayrıldı.
Kaynak: DHA