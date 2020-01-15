Başbakan Abdullah Hamduk ile birlikte kameraların karşısına geçen Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, "Sudan Silahlı Kuvvetleri, siyasi güçler, geçiş döneminin tüm yönetim mekanizmaları, Sudan halkının Aralık Devrimini baltalamayı amaçlayan bu komploya karşı tek saf oldu. Sizi temin ederim ki silahlı kuvvetler, güvenlik ve istikrarı bozmak, devrimi baltalama girişimlerine tüm bileşenleriyle karşı koymuştur. Devrimi, değişimi ve geçiş dönemini korumaya söz verdik" diye konuştu.

"Her şey normale döndü"

Burhan, "Devrimin meşruiyetine karşı Sudan'da herhangi bir darbeye izin vermeyeceğiz. Her şey normale döndü. Hava sahası açıldı. Vatandaşlar normal hayatlarına dönebilirler" değerlendirmesini yaptı.

Başbakan Hamduk da, "Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Halkın demokrasiyi inşa etmesinin önünü kesmeyi amaçlayan olayları takip ettiniz. Ordumuza ve kabiliyetlerine güveniyoruz. Sağlam ve sarsılmaz bir tecrübe sunmak için asker sivil ortaklığını teyit ediyoruz" dedi.

Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Osman Hüseyin ise bir askeri kalkışma yaşandığını, ordunun en az kuvvetle eş zamanlı harekete geçerek isyancıların bulunduğu istihbarat karargahlarını ele geçirdiğini söyledi.

Osman Hüseyin, operasyonlarda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2’si subay 4 askerin de yaralandığını aktardı.

Sudan ordusundan istihbarat merkezlerine operasyon

Sudan'da güvenlik güçleri, İstihbarat Teşkilatına bağlı kapatılan Operasyonlar Biriminin başkentteki merkezine düzenlediği operasyonda, 43 istihbarat görevlisini gözaltına aldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre güvenlik güçleri, başkentte silahlı mukavemet gösteren ve teslim olmayı reddeden istihbaratçıların bulunduğu Kafuri bölgesindeki karargahı tank ve ağır silahlarla kuşattı. Operasyonda karargah kontrol altına alındı.

Sudan istihbaratı, Operasyonlar Birimi mensuplarının başlattığı isyanın, müzakereler sonucu sona erdiğini ve direnen istihbarat görevlilerinin silahlarıyla teslim olduğunu açıkladı.

Askeri bir kaynak, İstihbarat Teşkilatı bünyesindeki Operasyonlar Birimininden askerlerin, birimin kapatılması ve bazı mensuplarının farklı birimlere kaydırılması ya da emeklilik kararı alınması sonrası duruma itiraz ettiklerini belirtmişti.

Operasyonlar Birimi bünyesindeki bazı istihbaratçılar, görevlerinin sona ermesinin ardından ödenen parayı az buldukları gerekçesiyle ordunun, Hartum'un çeşitli noktalarındaki istihbarat karargahlarında ve havalimanı civarında protesto başlatmış, havaya ateş açarak güvenlik güçlerine teslim olmayı reddetmişti.

Hartum'da eve havan mermisi düştü: 3 ölü

Öte yandan Sudan'ın başkenti Hartum'da bir eve havan mermisi isabet etmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Hartum'un doğusundaki Soba bölgesinde yaşanan olayda baba olay yerinde, 2 çocuğu ise hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Sudan'ın Soba bölgesinde Genel İstihbarat Teşkilatının operasyonlar birimindeki bazı isyancı askerlerin bulunduğu istihbarat merkezi, ordunun operasyonu sonucu ele geçirilmiş, tankların sevk edildiği bölgede ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar yaşanmıştı.

Hartum'un çeşitli bölgelerinde daha önce kapatılan Genel İstihbarat Teşkilatının operasyonlar birimindeki bazı askerler, görev değişikliği, emekliliğe sevk edilmeleri ve ödenen tazminatları yetersiz buldukları gerekçesiyle havalimanı yolunu trafiğe kapatmış, Riyad, Soba, Kafuri gibi bölgelerdeki istihbarat merkezlerinde havaya ateş açarak kararı protesto etmişti.

Kaynak: AA