Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Murat Bektanov, Rusya ile 1995'te imzalanan test sahalarının kullanılması anlaşmasına ilişkin, "Savunma Bakanlığı, bölgelerimizin ve tesislerimizin güvenliğini sağlanmak açısından anlaşmada değişikliklerin yapılmasıyla ilgili önerilerde bulunacak." dedi.

Bektanov, talep edilecek değişikliklerle ilgili çalışmaların henüz tamamlanmadığını ve mevcut anlaşmaya göre belli bir zarar oluşması durumunda tazminat ödenmesinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Kazakistan Savunma Bakanlığı, geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığı Test Merkezinin Kazakistan'dan kiraladığı test sahasında yaptığı deneme sırasında saha sınırları dışına roket düştüğünü açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca düşen roketin atmosferin üst katmanlarını incelediği bildirilmişti.

Kaynak: AA