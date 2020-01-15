İsveçli mobilya devi IKEA'nın kurucusu ve 28 Ocak 2018'de hayatını kaybeden Ingvar Kamprad, servetinden 670 milyon İsveç Kronunu, aile vakfı aracılığıyla kendilerinin şirketlerinin maliyet etkinliği ve karlılık oluşturabilecek eğitim araştırma ve yatırımlara dağıtılması için vasiyeti ortaya çıktı.

Kamprad Vakfı Ceo'su Lena Fridzen, İsveç devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, "Bize bağlı şirketlere doğrudan hibe olarak verilmeyecek. Sadece eğitim ve araştırma yatırımları için katkı yapacağız. Şirketlerde bilginin artmasına yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA