Dünya

Çin'de ortaya çıkan virüs DSÖ'yü harekete geçirdi

15 Ocak 2020 Çarşamba 12:04 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 12:07

Çin'de ortaya çıkan tanımlanamayan virüs Dünya Sağlık Örgütü'nü de harekete geçirdi. Şu ana kadar 41 kişiye bulaşan ve zatürreye benzer belirtiler gösteren hastalığın nasıl yayıldığı araştırılıyor.