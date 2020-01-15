Çin'de ortaya çıkan virüs DSÖ'yü harekete geçirdi15 Ocak 2020 Çarşamba 12:04 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 12:07
Çin'de ortaya çıkan tanımlanamayan virüs Dünya Sağlık Örgütü'nü de harekete geçirdi. Şu ana kadar 41 kişiye bulaşan ve zatürreye benzer belirtiler gösteren hastalığın nasıl yayıldığı araştırılıyor.
Çin'in Wuhan kentinde tanımlanamayan virüs endişeye neden oldu.
Şu ana kadar 41 kişiye bulaşan hastalık sebebiyle 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişinin durumu kritik.
Hastalık Çin'in dışında da görüldü.
Wuhan'dan Tayland'a seyahat eden bir kişi virüsü taşıdığı şüphesiyle karantinaya alındı.
Dünya Sağlık Örgütü, hastalığa yeni bir koronavirüs türünün yol açtığını açıkladı,
salgın olasılığına karşı hazırlıklı olma uyarısı yaptı.
Wuhan'a seyahat edeceklere, hayvanlara ve hayvansal gıdalara dokunmamaları tavsiye edildi.
Uzmanlar rahatsızlığın SARS'a neden olan virüsle benzer özellikler taşıdığı görüşünde.
Hastalık, nefes almakta güçlük çekme, öksürük ve ateş şikayetleriyle kendini gösteriyor.
Virüs ilk olarak aralık ayında Wuhan kentinde bir balık pazarında ortaya çıktı.
Kaynak: TRT Haber