Acil inişe hazırlanan uçak yakıtını yerleşim birimi üzerinde boşalttı15 Ocak 2020 Çarşamba 12:16 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 12:19
ABD'de acil iniş yapmaya hazırlanan bir uçağın, güvenli iniş ağırlığına erişebilmek için yakıtını okulların bulunduğu bölge üzerinde boşaltması sonucu çoğu çocuk en az 60 kişi rahatsızlandı.
BBC'nin haberine göre, Delta Airlines şirketine ait yolcu uçağı motor arızası nedeniyle havalandığı Los Angeles Uluslararası Havaalanı'na acil iniş yaptı.
Uçağın yükünü azaltmak için yakıtını Cudahy kasabası üzerinde boşaltması sonucu bölgedeki 6 okulda öğrenim gören çoğu çocuk 60 kişide solunum problemleri ve cilt tahrişleri meydana geldi.
Havaalanına 26 kilometre uzaklıktaki Cudahy'de Park İlkokulunun iki sınıfının olay sırasında bina dışında olduğu belirtildi.
Cudahy Belediye Başkanı Elizabeth Alcantar, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirterek "Bu bir ilkokul, bunlar küçük çocuklar." ifadesini kullandı.
Soruşturma başlatıldı
Delta Airlines, uçağın "güvenli iniş ağırlığına erişmek için normal prosedür gereği" yakıtını boşalttıktan sonra güvenli iniş yaptığını açıkladı.
Federal Havacılık İdaresi ise konuyla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.
Havacılık kuralları gereği acil inişler sırasında uçaklar sadece belirlenen bölgeler üzerinde ve yüksek irtifada yakıtlarını boşaltabiliyor.
Kaynak: AA